Хореограф группы Тутберидзе рассказал, когда надеется увидеть Косторную на соревнованиях

Хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает в штабе Этери Тутберидзе, заявил, что надеется увидеть в текущем сезоне на соревнованиях Алену Косторную и Георгия Куницу, передает ТАСС.

«Я видел их с Гошей на прокатах. Они показали хорошие программы и достойное катание. Я знаю, что там какие-то проблемы, но надеюсь их увидеть в этом сезоне на соревнованиях», — сказал Глейхенгауз.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Ранее Косторная рассказала о влиянии болезни на продолжение карьеры.