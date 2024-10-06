Косторная рассказала о влиянии болезни на продолжение карьеры

Российская фигуристка Алена Косторная, которая выступает в парном катании со своим супругом Георгием Куницей, заявила, что ее болезнь и начало тренерской работы никак не повлияли на их планы по продолжению карьеры. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас сложилось так, но это не значит, что нужно опускать руки, надо двигаться вперед. Но произошедшее никак не влияет на наши планы по продолжению карьеры, мы обязательно вернемся», — заявила Косторная.

5 октября двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что фигуристы Косторная и Куница будут работать в академии «Ангелы Плющенко».

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Косторная резко ответила на слухи о смене гражданства.