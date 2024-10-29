Руководство «Реала» считает, что для них больше не существует «Золотого мяча»

Руководство мадридского «Реала» считает несправедливым то, что «Золотой мяч» получил футболист английского «Манчестер Сити» Родри, а не игрок «сливочных» Винисиус, передает Marca.

Руководители «Реала» считают, что эта премия больше не существует для клуба.

Никто из мадридского «Реала» не приехал на церемонию, узнав, что Винисиус не получит награду.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее Лионель Месси отреагировал на результаты церемонии «Золотой мяч».