Месси отреагировал на результаты церемонии «Золотой мяч»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поздравил в своих соцсетях победителей и номинантов церемонии «Золотого мяча».

«Поздравляю всех победителей и номинантов церемонии «Золотого мяча». Особенно Мартинеса, какой молодец. Очередная награда лучшего вратаря мира», — написал Месси.

«Золотой мяч» в 2024 году получил игрок английского «Манчестер Сити» Родри. Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил трофей Льва Яшина как лучший вратарь второй год подряд.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

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