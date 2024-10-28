Назван основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Основным кандидатом на пост наставника «Манчестер Юнайтед» является португальский специалист Рубен Аморим. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на издание The Athletic.

Сообщается, что манкунианцы готовы выплатить нынешнему клубу Аморима «Спортингу» €10 млн за досрочное расторжение контракта. Также известно, что сам специалист заинтересован в переходе в чемпионате Англии и уже дал предварительное согласие.

Ранее 39-летний Аморим фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренирует «Спортинга» с марта 2020 года. До этого он возглавлял «Брагу».

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Его место временно занял экс-футболист клуба нидерландец Рууд ван Нистелрой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 11 очков. Первое место занимает «Манчестер Сити», набрав 23 балла, второе место занимает «Ливерпуль», набрав 22 балла. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», имея в активе 18 баллов.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 3 ноября.

Ранее бывшему тренеру «МЮ» Алексу Фергюсону запретили появляться в раздевалке клуба.