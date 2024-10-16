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Бывшему тренеру «МЮ» Фергюсону запретили появляться в раздевалке клуба

Экс-наставнику «МЮ» Фергюсону запретили появляться в раздевалке клуба

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Reuters

Бывшему тренеру английского «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону и совету клуба запретили появляться в раздевалке команды, передает Daily Mail .

Визиты легенд клуба в раздевалку были частью культуры и традиций «МЮ» на протяжении десятилетий.

15 октября стало известно, что Фергюсон лишен должности посла клуба. Такое решение принял новый совладелец клуба INEOS. Фергюсон был лишен должности посла клуба, чтобы сократить расходы.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Фергюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Ранее Фергюсон признался, что боится потерять память.

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