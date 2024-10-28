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Экс-игрок «Зенита» назвал ничью с «Локомотивом» закономерной

Экс-игрок Деменко назвал ничью «Зенита» с «Локомотивом» закономерной

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Михаил Киреев/РИА Новости

Ничейный результат в центральном матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» является закономерным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший полузащитник сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Хороший матч получился. Наверное, ничья все же закономерна. И у «Локомотива» была возможность победить, и у «Зенита». Было бы обидно одной из двух команд проиграть», — считает Деменко.

«Зенит» и «Локомотив» в Санкт-Петербурге сыграли вничью 1:1. Хозяева открыли счет на 51-й минуте благодаря точному удару Андрея Мостового, ответный мяч на 68-й минуте забил Алексей Батраков.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. Столько же баллов у «Краснодара», который возглавляет таблицу, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, набрав на два очка меньше.

Следующий матч РПЛ петербуржцы проведут также дома — в 14-м туре они примут махачкалинское «Динамо». Красно-зеленым предстоит домашнее противостояние с казанским «Рубином».

Ранее тренер Гладилин заявил, что «Зенит» обижен на главного судью матча с «Локомотивом» Карасева.

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