Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладилин объяснил, почему «Зенит» обижен на Карасева

Тренер Гладилин: «Зенит» обижен на судью Карасева, он хотел победить «Локомотив»

close
Attila Kisbenedek/Reuters

В петербургском «Зените» обижены на главного судью матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» Сергея Карасева, поскольку сине-бело-голубые упустили победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Карасев отработал на должном уровне. «Зенит», естественно, обижен, я их понимаю: они планировали и должны были выигрывать. Но «Локомотив» выдержал и взял хорошую ничью — это очень хороший результат для «Локомотива», — убежден Гладилин.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1. На 59-й минуте нападающий красно-зеленых Алексей Батраков получил желтую карточку за неспортивное поведение, а 13 минут спустя он нарушил правила против Густаво Мантуана, в подкате попав сопернику в ногу. Карасев не стал наказывать игрока «Локомотива» вторым предупреждением, назначив штрафной удар.

В концовке матча именно Мантуан нанес Батракову травму, из-за которой футболист был вынужден покинуть поле в сопровождении врача. За этот фол игрок «Зенита» был наказан желтой карточкой.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, набрав на два балла меньше.

Ранее Гладилин заявил, что Батракова уже считают футболистом высокого уровня.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами