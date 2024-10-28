Гладилин объяснил, почему «Зенит» обижен на Карасева

В петербургском «Зените» обижены на главного судью матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» Сергея Карасева, поскольку сине-бело-голубые упустили победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Карасев отработал на должном уровне. «Зенит», естественно, обижен, я их понимаю: они планировали и должны были выигрывать. Но «Локомотив» выдержал и взял хорошую ничью — это очень хороший результат для «Локомотива», — убежден Гладилин.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1. На 59-й минуте нападающий красно-зеленых Алексей Батраков получил желтую карточку за неспортивное поведение, а 13 минут спустя он нарушил правила против Густаво Мантуана, в подкате попав сопернику в ногу. Карасев не стал наказывать игрока «Локомотива» вторым предупреждением, назначив штрафной удар.

В концовке матча именно Мантуан нанес Батракову травму, из-за которой футболист был вынужден покинуть поле в сопровождении врача. За этот фол игрок «Зенита» был наказан желтой карточкой.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, набрав на два балла меньше.

Ранее Гладилин заявил, что Батракова уже считают футболистом высокого уровня.