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Стало известно состояние игрока «Локомотива», получившего травму в матче с «Зенитом»

Футболист «Локомотива» Батраков избежал травмы, обследование не выявило проблем

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков избежал травмы по итогам матча с «Зенитом», медицинское обследование не выявило каких‑либо серьезных проблем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В конце второго тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Густаво Мантуан в борьбе за мяч влетел шипами в ногу Батракова, игрок «железнодорожников» смог покинуть поле только с помощью сотрудника медицинской бригады.

Батраков забил мяч за «Локомотив» в этом поединке. Он — лучший бомбардир текущего сезона РПЛ, в его активе восемь голов и шесть результативных передач. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше. В воскресенье железнодорожники в гостевом матче 13‑го тура МИР РПЛ сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Батраков отличился забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи. В концовке матча футболист получил повреждение после единоборства с Густаво Мантуаном.

В понедельник Батраков прошел обследование, которое не выявило у него каких‑либо серьезных проблем. Батраков будет тренироваться в общей группе, при этом ближайший матч с «Рубином» все равно пропустит — из‑за дисквалификации.

Ранее футбольного арбитра обвинили в желании помочь «Спартаку».

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