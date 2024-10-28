Футбольного арбитра обвинили в желании помочь «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что арбитр встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Пари НН» Владимир Москалев хотел помочь столичной команде, передает «Чемпионат».

«Москалев выпрыгивал из штанов, пытался помочь «Спартаку». Все единоборства судил в одну сторону. Пенальти пытался выдумать», — сказал Червиченко.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый гол в этом поединке оформил Тео Бонгонда. Он поразил ворота соперников на 68-й минуте игры. На третьей компенсированной минуте мяч забил Шамар Николсон. После этой победы «Спартак» продолжает располагаться на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 балла. «Пари НН» идет на 12-й позиции, набрав 12 очков.

Ранее в «Спартаке» восхитились иностранцем, которого хотят продать.