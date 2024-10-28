Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хоккейный клуб «Амур» отправил в отставку главного тренера

Клуб КХЛ «Амур» отправил в отставку главного тренера команды Мартемьянова

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» отправил в отставку главного тренера команды Андрея Мартемьянова. Об этом сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«Амур» благодарит Андрея Алексеевича за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года. Желаем ему успеха в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место, набрав 12 очков. На первом месте идет челябинский «Трактор», имея в активе 32 очка, второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист», набравший 24 балла. Замыкает тройку сильнейших казанский «Ак Барс». Клуб из столицы Татарстана набрал 22 очка.

«Амур» проиграл шесть матчей подряд. Команда не может отличиться заброшенной шайбой на протяжении трех матчей подряд.

Следующую игру «Амур» проведет 29 октября. Команда сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер клуба КХЛ заявил, что его хоккеисты «входят в мировую элиту».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами