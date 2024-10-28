Хоккейный клуб «Амур» отправил в отставку главного тренера

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» отправил в отставку главного тренера команды Андрея Мартемьянова. Об этом сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

«Амур» благодарит Андрея Алексеевича за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года. Желаем ему успеха в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место, набрав 12 очков. На первом месте идет челябинский «Трактор», имея в активе 32 очка, второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист», набравший 24 балла. Замыкает тройку сильнейших казанский «Ак Барс». Клуб из столицы Татарстана набрал 22 очка.

«Амур» проиграл шесть матчей подряд. Команда не может отличиться заброшенной шайбой на протяжении трех матчей подряд.

Следующую игру «Амур» проведет 29 октября. Команда сыграет на выезде с московским «Динамо». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер клуба КХЛ заявил, что его хоккеисты «входят в мировую элиту».