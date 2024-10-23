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Тренер клуба КХЛ заявил, что его хоккеисты «входят в мировую элиту»

Рише: У «Трактора» невероятные игроки, которые входят в мировую элиту хоккея

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Официальный сайт хоккейного клуба «Трактор» Челябинск

Канадский тренер хоккейного клуба «Трактор» Рафаэль Рише заявил, что его игроки «входят в элиту». Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«У нас невероятные игроки, которые входят в элиту мирового хоккея. Светлаков — настоящий про. Он правильно готовится к матчам, все делает тщательно и всегда выкладывается на играх на сто процентов и уделяет внимание многим деталям», — заявил Рише.

Также он подчеркнул, что все профессиональные хоккеисты преследуют общую цель: стремление к самосовершенствованию и победам, а задача тренера помочь им в этом.

Рише является ассистентом главного тренера Бенуа Гру. Он начал работу в «Тракторе» в этом сезоне.

После 18 проведенных встреч челябинский клуб лидирует в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе «Трактора» 28 очков.

Ранее Уэйн Гретцки заявил, что не сомневается в том, что Александр Овечкин побьет его рекорд.

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