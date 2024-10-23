Тренер клуба КХЛ заявил, что его хоккеисты «входят в мировую элиту»

Канадский тренер хоккейного клуба «Трактор» Рафаэль Рише заявил, что его игроки «входят в элиту». Слова специалиста приводит «РБ Спорт».
«У нас невероятные игроки, которые входят в элиту мирового хоккея. Светлаков — настоящий про. Он правильно готовится к матчам, все делает тщательно и всегда выкладывается на играх на сто процентов и уделяет внимание многим деталям», — заявил Рише.
Также он подчеркнул, что все профессиональные хоккеисты преследуют общую цель: стремление к самосовершенствованию и победам, а задача тренера помочь им в этом.
Рише является ассистентом главного тренера Бенуа Гру. Он начал работу в «Тракторе» в этом сезоне.
После 18 проведенных встреч челябинский клуб лидирует в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе «Трактора» 28 очков.
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