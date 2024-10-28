Ветеран «Спартака» объяснил, к чему должен готовиться Батраков

Нападающий московского «Локомотива» Алексей Батраков воспринимается соперниками как футболист высокого уровня, и против него будут играть персонально и действовать жестко. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Пока он идет по хорошему графику, молодец, если не будет сбавлять. Он забивает, и к нему будут относиться более серьезно, играть против него персонально, жестко действовать. Так что ему надо готовиться к этому. К нему будут относиться как к футболисту, которого надо выключать из игры. Ему предстоит многое, теперь его воспринимают как игрока высокого уровня. А все остальное зависит от него», — сказал Гладилин.

Накануне Батраков отличился в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Он спас свою команду от поражения в матче, который завершился со счетом 1:1. При этом футболист в концовке встречи получил травму после подката Густаво Мантуана и покинул поле в сопровождении врача.

Батраков является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ, забив восемь мячей и сделав шесть результативных передач. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, набрав на два балла меньше.

Ранее экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев заявил, что Батраков чувствует себя хорошо после травмы.