Стало известно состояние игрока «Локомотива», получившего травму в матче с «Зенитом»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что Алексей Батраков, получивший травму в матче против петербургского «Зенита», чувствует себя хорошо, передает Sport24.

«Алексей чувствует себя хорошо — болевых ощущений уже нет, как и опухоли. Так что будем надеяться, что все обойдется», — сказал Кузьмичев.

В конце второго тайма Густаво Мантуан в борьбе за мяч влетел шипами в ногу Батракова, игрок «железнодорожников» смог покинуть поле только с помощью сотрудника медицинской бригады.

Батраков забил мяч за «Локомотив» в этом поединке. Он — лучший бомбардир текущего сезона РПЛ, в его активе восемь голов и шесть результативных передач. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

Ранее «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).