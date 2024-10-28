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Футболиста «Зенита» обвинили в том, что он не любит думать

Футболист «Факела» Каштанов: игрок «Зенита» Глушенков не любит думать

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов оценил слова футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о любви к пиву, передает РИА Новости.

«Я против алкоголя. Считаю, что это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем. Но иди и выиграй столько титулов там, и потом говори. Я так понимаю, он особо думать не любит», — сказал Каштанов.

12 октября Глушенков в интервью на канале «СБГ Шоу» заявил, что «два пивка после игры — это вообще классика».

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Игра, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:1. В первом тайме команды не забили, а на 51-й минуте счет открыл «Зенит», автором гола стал Андрей Мостовой, ассистентом которого выступил Клаудиньо. «Локомотив» сравнял счет на 68-й минуте, отличился Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева.

Ранее Глушенкову рекомендовали перестать пить.

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