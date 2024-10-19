Глушенкову рекомендовали перестать пить

Футболист подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев посоветовал нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову отказаться от алкоголя.

«Я не пью. Я за свою жизнь ни разу пил. Так что не советовал бы вообще пить», — заявил Бакаев журналистам.

12 октября Глушенков в интервью на канале «СБГ Шоу» заявил, что «два пивка после игры — это вообще классика».

Бакаев помог своей команде сенсационно обыграть московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он оформил дубль и принес «Химкам» победу со счетом 2:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой победе, «Химки» постепенно выбираются из зоны вылета. Коллектив идет на 12-м месте с 11 баллами. «Локомотив», который шел вровень с лидером чемпионата «Краснодаром», теперь отстает — у красно-зеленых 27 очков.

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