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Глушенкову рекомендовали перестать пить

Бакаев посоветовал Глушенкову отказаться от алкоголя

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев посоветовал нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову отказаться от алкоголя.

«Я не пью. Я за свою жизнь ни разу пил. Так что не советовал бы вообще пить», — заявил Бакаев журналистам.

12 октября Глушенков в интервью на канале «СБГ Шоу» заявил, что «два пивка после игры — это вообще классика».

Бакаев помог своей команде сенсационно обыграть московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он оформил дубль и принес «Химкам» победу со счетом 2:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой победе, «Химки» постепенно выбираются из зоны вылета. Коллектив идет на 12-м месте с 11 баллами. «Локомотив», который шел вровень с лидером чемпионата «Краснодаром», теперь отстает — у красно-зеленых 27 очков.

Ранее российского футболиста дисквалифицировали за удар ногой в голову.

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