Бывший футболист сборной России рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что игрок мадридского «Реала» Винисиус должен получить «Золотой мяч», передает «Советский спорт».

«Винисиус Жуниор, наверное, заслужил «Золотой мяч». А кто еще? В тройку бы еще включил Мбаппе и Холанда. Беллингему еще рано завоевывать такую награду», — сказал Билялетдинов.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус забил пять мячей в десяти матчах. В Лиге чемпионов бразилец забил три мяча в трех матчах. В прошлом сезоне Винисиус стал победителем Лиги чемпионов.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Ранее стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов.