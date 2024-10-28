В «Реале» ищут замену украинскому вратарю после разгрома от «Барселоны»

В мадридском «Реале» ищут замену украинскому вратарю Андрею Лунину после разгромного поражения от «Барселоны» в матче чемпионата Испании, передает Realmadridexclusivo.

В клубе рассматривают кандидатуру Люка Шевалье из французского «Лилля», который может стать основным голкипером «Реала» после Тибо Куртуа.

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Вместе с командой он два раза становился чемпионом Испании и два раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» недовольны главным тренером команды.