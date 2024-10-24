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В «Зените» рассказали, зачем им нужен Соболев

Тренер «Зенита» Тимощук: решили, что Соболев усилит атакующий потенциал

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук объяснил, зачем клуб решил подписать российского нападающего Александра Соболева, выступавшего в московском «Спартаке». Слова специалиста приводит «РБ Спорт».

«Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев – один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому все только от него самого зависит», — заявил Тимощук.

22 октября «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Соболев появился на поле в стартовом составе, провел полный матч, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на негатив фанатов «Зенита» к Соболеву.

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