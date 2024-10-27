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«Игра могла закончиться дракой»: Семак разочарован судейством в матче с «Локомотивом»

Тренер «Зенита» Семак о матче с «Локомотивом»: судья не контролировал ход игры

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак остался недоволен работой главного арбитра матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:1) Сергея Карасева, отметив, что тот не контролировал игру. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Жесткость с грубостью не надо путать. Естественно, когда тебе наступают и бьют по ногам – это железные желтые карточки, это надо пресекать с самого начала. Первый, второй момент – а судья молчит. Конечно, потом игра могла закончиться и дракой, потому что судья не контролировал ход матча», — заявил специалист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 2 ноября сыграет домашний матч против махачкалинского «Динамо», встреча начнется в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит также в 18:00 мск.

Ранее «Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в чемпионате Англии.

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