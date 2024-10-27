«Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в чемпионате Англии

Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. Хозяева открыли счет в матче на 9-й минуте, отличился Букайо Сака, которому ассистировал Бен Уайт. «Ливерпуль» сравнял счет через девять минут, отличился Вирджил ван Дейк, голевую передачу отдал Луис Диас. На 43-й минуте Микель Мерино с передачи Деклана Райса вывел «Арсенал» вперед. На 81-й минуте Мохамед Салах сравнял счет.

По итогам этого матча «Ливерпуль» оказался на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. В активе команды 22 очка. «Арсенал» имеет на четыре балла меньше и располагается на строчку ниже. Лидирует в турнирной таблице английского первенства «Манчестер Сити».

В следующем туре национального первенства «Ливерпуль» в гостевом матче сыграет с «Брайтоном». Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00. «Арсенал» в тот же день отправится на выезд к «Ньюкасл Юнайтед», встреча стартует в 15:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.