«Боюсь, что очередное разочарование»: Черданцев о тренере «Спартака»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что сербский специалист Деян Станкович не подходит для работы на посту главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Уже конец октября, я не понимаю, что делает этот тренер, какие решения и почему он принимает. А прошло уже много времени, первый круг заканчивается. Боюсь, что это очередное разочарование», — заявил он.

В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые обыграли «Пари Нижний Новгород». После этой победы «Спартак» продолжает располагаться на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 балла. «Пари НН» идет на 12-й позиции, набрав 12 очков. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Нижегородская команда 3 ноября также в выездном матче сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

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