Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Боюсь, что очередное разочарование»: Черданцев о тренере «Спартака»

Комментатор Черданцев назвал тренера «Спартака» Станковича разочарованием

close
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что сербский специалист Деян Станкович не подходит для работы на посту главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Уже конец октября, я не понимаю, что делает этот тренер, какие решения и почему он принимает. А прошло уже много времени, первый круг заканчивается. Боюсь, что это очередное разочарование», — заявил он.

В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые обыграли «Пари Нижний Новгород». После этой победы «Спартак» продолжает располагаться на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства, набрав 22 балла. «Пари НН» идет на 12-й позиции, набрав 12 очков. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив».

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде и сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Нижегородская команда 3 ноября также в выездном матче сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» восхитились иностранцем, которого хотят продать.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами