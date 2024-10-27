«Зенит» и «Локомотив» назвали составы на главный матч тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Гонду, Кассьерра.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Баринов, Карпукас, Тикнизян, Батраков, Севикян, Воробьёв.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 29 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 2 ноября сыграет домашний матч против махачкалинского «Динамо», встреча начнется в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит также в 18:00 мск.

Ранее «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.