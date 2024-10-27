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«Динамо» и «Химки» забили семь мячей на двоих в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 4:3 обыграло «Химки» в матче чемпионата России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыл столичный клуб, на 28-й минуте отличился Даниил Фомин. Следом игроки «Химок» забили дважды: Лукас Вера на 30-й минуте и Зелимхан Бакаев на 45+1-й минуте. Через две минуты «Динамо» сравняло благодаря голу Роберто Фернандеса. Во втором тайме у «Динамо» отличился Артур (50-я минута) и Муми Нгамалё (73-я минута). Третий гол «Химок» стал автоголом — Александр Кутицкий срезал мяч в свои ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 26 баллов. «Химки» идут на 13-м месте с 11-ю баллами. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив».

В следующем туре РПЛ «Динамо» 1 ноября примет «Ростов», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Химки» на выезде 3 ноября сыграют с воронежским «Факелом», матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.

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