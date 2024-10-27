«Шанхай» Слуцкого упустил первую строчку за тур до конца чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, дома сыграл вничью с аутсайдером «Шэньчжэнь Пэн Сити».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Осечкой «Шэньхуа» воспользовался «Шанхай Порт», который в своем матче одержал победу над «Цандчжоу» и вышел на первое место в турнирной таблице за тур до конца чемпионата, опережая «Шэньхуа» на один балл.

В заключительном туре китайского чемпионата 2 ноября «Шанхай Шэньхуа» сыграет на выезде с «Чэнду Жунчэн», а «Шанхай Порт» примет «Тяньцзинь». Оба матча начнутся в 10:30 по московскому времени.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее клуб Слуцкого одержал вторую победу в Лиге чемпионов.