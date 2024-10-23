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«Спартак» захотел избавиться от иностранца, который не оправдал ожидания

«Спартак» разочаровался в футболисте Бонгонда и хочет продать игрока

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Siphiwe Sibeko/Reuters

Московский «Спартак» намерен продать игрока линии атаки Тео Бонгонда. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ближайшее зимнее трансферное окно московский клуб собирается рассмотреть все предложения, которые поступят по поводу трансфера игрока. Причиной для желания продажи послужил тот факт, что в «Спартаке» считают, что футболист не оправдал ожиданий, которые были на него возложены при переходе. В клубе считают, что за ту заработную плату, которую получает игрок, он должен выдавать больше результативности.

При этом самого футболиста в клубе все устраивает.

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года за €7 млн. На счету форварда восемь голов и четыре результативные передачи в 49 матчах за московский клуб.

«Спартак» идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 19 очками. В прошлом туре национального первенства «Спартак» уступил «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Ранее были названы главные проблемы «Спартака».

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