Спорт
Вернуться в чемпионскую гонку: «Спартак» играет с «Пари НН»
Александр Вильф/РИА Новости
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
27 октября 14:15
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.