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Вернуться в чемпионскую гонку: «Спартак» играет с «Пари НН»

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Пари НН» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
27 октября 14:15
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит у «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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