«Вы сумасшедшие?»: Мостовой о результате матча «Реал» --«Барселона»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что его удивил результат матча чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», передает «Чемпионат».

«Барселона» победила со счетом 4:0.

«Результат матча удивил всех, кто смотрел матч. Если бы до матча мне сказали, что «Барселона» обыграет «Реал» на выезде со счетом 4:0, я бы ответил: «Вы чего? Сумасшедшие?» — сказал Мостовой.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

Ранее вратарь «Барселоны» закурил в раздевалке после победы над «Реалом».