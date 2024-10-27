Вратарь «Барселоны» закурил в раздевалке после победы над «Реалом»

Вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щесны закурил в раздевалке после победы над мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

Недавно Щесны признался, что курит, но не делает это при детях. Слова Щесны передал журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Я не курю в присутствии детей. Не подаю плохой пример. Но люди фотографируют меня курящим за деревьями, а я даже не вижу их. Стараюсь скрывать это, не показывать людям, что курю», — сказал Щесны.

Ранее главный тренер «Реала» объяснил разгромное поражение от «Барселоны».