Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак»

«Пари НН» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нижегородский «Пари НН» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Трошечкин, Царукян, Тичич, Боселли, Карич, Эктов, Калинский.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Бабич, Рябчук, Маркиньос, Бонгонда, Угальде, Денисов, Пруцев, Мартинс, Барко.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент лидирует «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив». «Спартак» занимает шестое место, в его активе 19 очков. «Пари НН» занимает в турнирной таблице 12 место, набрав 12 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может подписать футболиста из Уругвая.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами