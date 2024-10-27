Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак»

Нижегородский «Пари НН» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Трошечкин, Царукян, Тичич, Боселли, Карич, Эктов, Калинский.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Бабич, Рябчук, Маркиньос, Бонгонда, Угальде, Денисов, Пруцев, Мартинс, Барко.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент лидирует «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив». «Спартак» занимает шестое место, в его активе 19 очков. «Пари НН» занимает в турнирной таблице 12 место, набрав 12 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может подписать футболиста из Уругвая.