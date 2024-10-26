«Ноль трофеев»: на «Матч ТВ» ответили Карпину, который критиковал работу комментаторов

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отреагировал в своем Telegram-канале на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который раскритиковал работу футбольных комментаторов, отметив, что некоторые его раздражают.

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел съязвить, но футбол делает это лучше. У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерской карьеры критикующего, у которого ноль трофеев», — написал Конов.

Ранее Карпин призвал комментаторов не оценивать игровые моменты.

«Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться. Не могу оценивать их уровень. В некоторых моментах то, что я слышу от них, меня раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!» — заявил Карпин.

«Ростов» 26 октября уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

Ранее Карпин критично оценил уровень футбола в России.