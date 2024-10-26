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«Реал» разгромно проиграл «Барселоне» в чемпионате Испании

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:0 в чемпионате Испании

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Juan Medina/Reuters

Каталонская «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на поле в 18:15 по московскому времени.

«Реал» в следующем матче испанского чемпионата померится силами в гостях с «Валенсией». Стартовый свисток арбитра прозвучит 2 ноября в 23:00 по московскому времени.

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