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Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Винисиуса из «Реала» признали игроком недели в Лиге чемпионов

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REUTERS/Carl Recine

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА на своем официальном сайте.

В третьем туре мадридский «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:2. «Боруссии» удалось дважды отличиться в первом тайме: на 30-й минуте забил нидерландец Дониэлл Мален, а на 34-й — англичанин Джейми Байно-Гиттенс. Но на этом их голы закончились. На 60-й минуте первый мяч «Реала» забил защитник Антонио Рюдигер, на 83-й — Лукас Васкес. Еще три мяча забил нападающий Винисиус Жуниор: он отличился на 62, 86 и 90+3-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома сразится с итальянским «Миланом». Встреча состоится 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Боруссия» на своем поле примет австрийский «Штурм». Встреча состоится также 5 ноября и начнется в 23:00 мск.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее Артему Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.

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