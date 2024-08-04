Российский боец получил денежный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC

Россиянин Шарабутдин Магомедов и поляк Михал Олексейчук получили денежные бонусы за лучший бой вечера на турнире UFC on ABC 7 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Магомедов, известный под прозвищем «Шара Буллет», одержал победу над соперником единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.

Также бонусом за лучшее выступление вечера также наградили испанца Хоэля Альвареса и россиянина Азамата Мурзаканова. Указанные бойцы получат сверх своих гонораров еще $50 тыс.

Ранее, 22 июня 2024, года российский боец одержал победу над бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он отправил соперника в нокаут в третьем раунде. На поединок Магомедов вышел без российского флага, а после своей победы объяснил, почему так поступил.

«Шара Буллет» провел в UFC до этого только один бой, одолев в октябре 2023 года Бруно Силву единогласным судейским решением. Всего на его счету в единоборствах 13 поединков, в которых он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Магомедову запретили выступление в нескольких штатах США.