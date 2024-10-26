Легенда ЦСКА раскритиковал звездного футболиста команды

Бывший защитник футбольного клуба ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал новичка команды Миралема Пьянича после ничейного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела», передает «Советский спорт».

«Я думал, что Пьянич как-то усилит игру, но нет, он никак ее не усилит. Обляков впахивает, Файзуллаев впахивает, а этот, видите ли, свободный художник. Тоже мне, купили Марадону», — сказал Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Факел» играл вдесятером с 66-й минуты, когда с поля был удален Райан Сенхаджи. Несмотря на игру в большинстве, армейцам не удалось распечатать ворота соперника.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 24 очка. «Факел» располагается на 14-й строчке, имея в активе 11 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 30 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 29 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков.

Ранее Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА.