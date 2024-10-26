Акинфеев установил рекорд ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел за армейцев 70 тысяч минут во всех турнирах. Об этом сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

Это достижение покорилось Акинфееву в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Матч против воронежцев стал для Акинфеева 780-м в футболке ЦСКА.

Еще никто не проводил за ЦСКА на поле 70 тысяч минут.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Факел» играл вдесятером с 66-й минуты, когда с поля был удален Райан Сенхаджи. Несмотря на игру в большинстве, армейцам не удалось распечатать ворота соперника.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 24 очка. «Факел» располагается на 14-й строчке, имея в активе 11 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 30 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 29 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков.

Ранее Акинфеев записал видеообращение после победы ЦСКА над «Динамо».