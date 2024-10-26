Комментатор в начале матча ЦСКА — «Факел» не называл фамилии футболистов по совету Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал начало игры Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА – «Факел» не называя фамилии футболистов, передает Sports.ru .

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, поставив в пример испанских комментаторов, которые называют номер игрока и описывают его действия.

Черданцев работал в такой манере до четвертой минуты матча.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 24 очка. «Факел» располагается на 14-й строчке, имея в активе 11 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 30 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 29 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее Константин Генич ответил Карпину на критику комментаторов.