ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Факел» играл вдесятером с 66-й минуты, когда с поля был удален Райан Сенхаджи. Несмотря на игру в большинстве, армейцам не удалось распечатать ворота соперника.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 24 очка. «Факел» располагается на 14 строчке, имея в активе 11 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набравший 30 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 29 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

«Факел» 3 ноября сыграет с подмосковными «Химками». Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

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