Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Справиться с аутсайдером: ЦСКА принимает «Факел». LIVE

РПЛ. 13-й тур. ЦСКА — «Факел». ОНЛАЙН

close
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает одного из главных аутсайдеров турнира воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
26 октября 16:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:25

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Ильин, Каштанов.

16:20

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА примет на своем поле воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Вырыли тоннель длиной 65 метров: из липецкой колонии сбежали шестеро заключенных
Еще двое сбежавших из ИК-2 задержаны в Липецкой области
В Липецке работает ПВО. Военная операция, день 976-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 976-й день
В Коркино проведут рейды
В Прикамье школьник получил пулевое ранение в голову на уроке
Правящей партии Грузии гарантировали уверенное большинство в парламенте
В Германии мужчина напал с двумя ножами на полицейских
«Зенит» разгромил казахстанский клуб с разницей »+35»
Новости и материалы
В Иране заявили об уничтожении истребителей и беспилотников Израиля
Россияне ринулись отдыхать в Таиланд
Стали известны подробности об уголовном деле замглавы Минэнерго
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при попытке прорыва через границу
В Приамурье девочку госпитализировали с ожогами после взрыва газового баллона
Бывшая жена экс-футболиста «Динамо» показала грудь в бикини
Стало известно об уходе Шмакова с поста председателя ФНПР
«Эротическое влияние»: сооснователь «Комбинации» рассказал о любовнице продюсера группы
«Справедливая Россия — За правду» сменит идеологию
Макрон позвонил президенту Египта из-за эскалации на Ближнем Востоке
В России обстреляли автобус с несовершеннолетними
В школах Владимирской области запретили носить хиджабы
В Липецке сработала система ПВО
Беспилотники ВСУ повредили многоквартирный дом в Белгородской области
Российские военные отбили шесть контратак ВСУ в ДНР
Над центром Горняка в ДНР поднят российский флаг
Сыроежкин рассказал о съемках с Караченцовым в «Приключениях Электроника»
В Совфеде дали совет «патологическим русофобам» после саммита БРИКС в Казани
Все новости
Жители Одессы устроили бунт против военкомов на рынке
Вучич назвал Набиуллину гением
Вологодские власти объяснили требование губернатора благодарить его за работу
«Страна перестанет существовать»: Грузия идет на выборы
В Грузии начались парламентские выборы
Целитель Коновалов обвинил Кашпировского в срыве своих концертов
В Москве ищут 60 бешеных хомячков
Цветы у пирамид Гизы и львы на футбольном матче: 15 главных фото недели
«Я испытываю гордость за свою работу». Как дорожники делают жизнь россиян комфортнее
В дорожном хозяйстве России работает 750 тысяч человек
«Прощайте, Мастер!»: умер первый режиссер «Улиц разбитых фонарей»
Знакомые режиссера первых серий «Улиц разбитых фонарей» назвали его смерть неожиданной
Гуф избежал ареста после дебоша в бане. Выходя из суда, он напал на журналиста
Суд избрал мерой пресечения для рэпера Гуфа запрет определенных действий
«Ненавидит людей»: в Петербурге учитель фехтования набросился с двумя ножами на покупателей
Пять человек пострадали в результате нападения петербуржца в супермаркете
«Планшет Чубайса». ФСБ обвинила «Роснано» в хищении ₽13 млрд
МВД: «Роснано» похитило 13 млрд рублей при производстве российских планшетов
«Хит» — откровенный сериал об истории российской музыки. Почему его стоит смотреть?
Состоялась премьера документального сериала «Хит» об истории российской музыки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами