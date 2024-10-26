Спорт
Справиться с аутсайдером: ЦСКА принимает «Факел». LIVE
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает одного из главных аутсайдеров турнира воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
26 октября 16:30
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
16:25
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Ильин, Каштанов.
16:20
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.
16:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА примет на своем поле воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.