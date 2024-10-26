Мостовой жестко ответил Запашному, отказавшему ему в стажировке в цирке

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на отказ генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного пригласить его на стажировку в цирк, передает Sport24.

«Зачем мне стажироваться там? Да и какой грамотный человек пойдет в цирк? Должно быть призвание с детства. Посмотреть бы сходил. Не вижу смысла проходить стажировку», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее Мостовой заявил, что хочет заняться политикой.