Экс-футболист Мостовой хочет заняться политикой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы заняться политикой, передает Sport24.

«Я бы пошел на стажировку в Госдуму и занялся политикой. Но пойду не за партию, а за спорт и футбол», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее Мостовой заявил, что ему никто не откажет в стажировке в Испании.