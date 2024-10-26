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Губерниев: поведение болельщиков «Спартака» было на грани фола

Губерниев: поведение болельщиков «Спартака» в игре против СКА было на грани фола

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кричалку фанатов московского «Спартака» на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА, отметив, что болельщики вели себя на грани фола, передает «ВсеПроСпорт».

«Было мощнейшее давление со стороны болельщиков «Спартака». Мягко говоря, это было на грани фола. Я убежден, что СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина», — сказал Губерниев.

Фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Ранее в КХЛ отреагировали на жалобы СКА об оскорбительных кричалках болельщиков «Спартака».

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