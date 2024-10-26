В КХЛ отреагировали на жалобы СКА об оскорбительных кричалках болельщиков «Спартака»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Каменский заявил, что не видит ничего страшного в кричалках болельщиков московского «Спартака» в матче против СКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас есть регламент КХЛ, по которому есть наказание. Есть работа с болельщиками. Все будет по регламенту, по закону», — заявил Каменский.

Он также отметил, что на домашних матчах «Спартака», как правило, царит дружественная атмосфера.

«У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — добавил Каменский.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Ранее игрока «Динамо» наказали за оскорбительный жест в адрес фанатов.