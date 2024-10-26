Футболист «Спартака» может перейти в чемпионат Испании

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что к 24-летнему футболисту проявляют интерес два клуба из середины таблицы испанской Ла Лиги.

Трансферная стоимость Дуарте оценивается в €3 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне Дуарте провел одну встречу без результативных действий.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент лидирует «Краснодар» с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив». «Спартак» занимает шестое место, в их активе 19 очков.

В рамках следующего тура чемпионата России красно-белые примут дома «Пари НН». Встреча состоится 27 октября и начнется в 14:15 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать футболиста из Уругвая.

Ранее бразильский футболист объяснил, кто помогает «Краснодару» лидировать в РПЛ.