Бразильский футболист объяснил, кто помогает «Краснодару» лидировать в РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал о своем партнере по команде, колумбийском нападающем Джоне Кордобе.

«Значимость Кордобы для «Краснодара»? Тут даже не знаю, что и комментировать, потому что все видят, как он играет. Он игрок национальной сборной Колумбии. Джон — игрок высочайшего уровня. Он помогает команде в каждом матче своими голами, передачами и работой, которую он проделывает на поле», — рассказал Тормена Legalbet.

Кордоба вместе со сборной Колумбии добрался летом до финала Кубка Америки, где уступил Аргентине Лионеля Месси. После возвращения в Россию он отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 12 встречах на клубном уровне.

«Краснодар» в данный момент занимает первое место в Российской премьер-лиге с 30 очками, на один балл опережая санкт-петербургский «Зенит» и на три – московский «Локомотив». Контракт Кордобы с клубом истекает летом следующего года.

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