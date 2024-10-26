Американский футболист порвал «кресты» в четвертый раз

Защитник «Интер Майами» Ян Фрей порвал «кресты» в четвертый раз всего к 22 годам.

Недавно футболист вернулся после продолжительного лечения от разрыва крестообразной связки колена. Однако в ночном матче американской лиги он разорвал их в четвертый раз.

В ночь на 26 октября «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, обыграл «Атланту Юнайтед» с россиянином Алексеем Миранчуком в первом матче 1/8 финала МЛС.

Встреча, проходившая в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 2:1. На гол уругвайца Луиса Суареса на 2-й минуте «Атланта» ответила точным ударом грузина Сабы Лобжанидзе на 39-й минуте. Победу «Интер Майами» принес испанец Жорди Альба, отличившийся на 60-й минуте. Ему ассистировал Месси.

Миранчук провел на поле первый тайм, результативными действиями не отметился и был заменен. Всего за команду он провел 11 поединков, в которых забил трижды.

Ответный матч состоится на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Он запланирован на 3 ноября, начало матча — 02:00 мск.

Ранее бразилец Неймар впервые за 369 дней сыграл в официальном матче после подобной травмы.

Ранее в США объяснили популярность Миранчука.