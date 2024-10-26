Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский футболист порвал «кресты» в четвертый раз

Защитник «Интер Майами» Фрей порвал «кресты» четвертый раз в 22 года

close
Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Защитник «Интер Майами» Ян Фрей порвал «кресты» в четвертый раз всего к 22 годам.

Недавно футболист вернулся после продолжительного лечения от разрыва крестообразной связки колена. Однако в ночном матче американской лиги он разорвал их в четвертый раз.

В ночь на 26 октября «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, обыграл «Атланту Юнайтед» с россиянином Алексеем Миранчуком в первом матче 1/8 финала МЛС.

Встреча, проходившая в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 2:1. На гол уругвайца Луиса Суареса на 2-й минуте «Атланта» ответила точным ударом грузина Сабы Лобжанидзе на 39-й минуте. Победу «Интер Майами» принес испанец Жорди Альба, отличившийся на 60-й минуте. Ему ассистировал Месси.

Миранчук провел на поле первый тайм, результативными действиями не отметился и был заменен. Всего за команду он провел 11 поединков, в которых забил трижды.

Ответный матч состоится на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Он запланирован на 3 ноября, начало матча — 02:00 мск.

Ранее бразилец Неймар впервые за 369 дней сыграл в официальном матче после подобной травмы.

Ранее в США объяснили популярность Миранчука.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами