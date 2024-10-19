В США объяснили популярность Миранчука

Американский журналист Чарльз Боэм рассказал, почему российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук так популярен в своем клубе. Его слова приводит Sport24.

«У «Атланты» одна из самых больших фан-баз в лиге. Миранчук еще в самом начале общения с ними рассказал о своей любви к хип-хопу, особенно к артистам из Атланты. Музыка — огромная часть культуры. Это помогло ему подписать контракт и произвести хорошее впечатление», — заявил Боэм.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее гол и передача Миранчука принесли «Атланте» победу в матче МЛС.