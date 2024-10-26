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«Манчестер Сити» отказал «Манчестер Юнайтед» в необычной просьбе

«Сити» не стал брать игроков «МЮ» Гарначо и Майну на церемонию «Золотого мяча»

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Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Владельцы английского «Манчестер Юнайтед» продолжают активно экономить средства. По этой причине они попросили «Манчестер Сити» взять с собой двух игроков клуба Алехандро Гарначо и Кобби Майну на церемонию вручения «Золотого мяча», но услышали отказ. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.

Причиной стало отсутствие мест. В составе «Манчестер Сити» восемь номинантов на «Золотой мяч». Таким образом, «Юнайтед» придется искать другой вариант перелета.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже. Ожидается, что его получит нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Зенит» договорился о матче с командой Жозе Моуринью.

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