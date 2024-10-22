«Зенит» договорился о матче с командой Моуринью

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале сообщил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче», которым руководит Жозе Моуринью.

Команда Сергея Семака встретится с турецким клубом в Стамбуле 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнется в 20:00 по петербургскому времени.

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

22 октября петербургский клуб проведет матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против воронежского «Факела». Игра начнется в 16:15 по московскому времени.

В текущем сезоне «Фенербахче» под руководством Моуринью идет на четвертом месте в чемпионате Турции, набрав 17 очков после восемь туров. В Лиге Европы коллектив занимает 13 строчку, имея в активе четыре балла после двух игр.

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