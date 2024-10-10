Игрока «Динамо» наказали за оскорбительный жест в адрес фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футболиста махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева, который показал оскорбительный жест в адрес фанатов воронежского «Факела» во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Григорьянц, отметивший, что игрок принес извинения за свой поступок.

«Рассмотрели поведение футболиста «Динамо» Абакара Гаджиева, который показал средний палец трибуне. Он принял участие в заседании, до заседания принес извинения. Рассматривали это дело с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Динамо» Гамид Агаларов на 19-й минуте, «Факел» смог сравнять только во втором тайме: на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

«Факел» после этого результата расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, воронежская команда находится в зоне стыковых матчей. На ее счету всего семь набранных очков за 11 туров национального первенства. «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет 11 набранных баллов.

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